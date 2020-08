Elle porte plainte contre la commune de Dour après une chute sur un trottoir

Monique a perdu l’équilibre sur une dalle. - COM

Vendredi matin, alors qu’elle se baladait à deux pas de chez elle, Monique Bettencourt, 80 ans, a fait une chute. Elle est tombée tête la première contre le sol. L’octogénaire souffre de plusieurs hématomes au visage. Elle a aussi passé une radio après avoir ressenti des douleurs à l’épaule et aux genoux. L’histoire aurait pu en rester là. Mais pour la Douroise et ses proches, la chute est due au mauvais état du trottoir. Une pétition va être lancée et une plainte a été déposée contre la commune. Le bourgmestre précise que la commune est assurée pour de tels accidents.