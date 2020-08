Aides aux commerces à Quaregnon: il est possible d’introduire sa demande en ligne!

Afin de permettre à chaque commerçant de pouvoir reprendre ses activités de la manière la plus sereine possible, un plan de relance pour les commerçants de Quaregnon a été mis en place. La création d’une plateforme d’aide aux commerçants quaregnonnais permet à certains types d’activités, notamment les plus touchés par la crise du COVID-19, de bénéficier d’une aide financière.