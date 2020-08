La reprise des championnats était prévue pour le week-end du 5 et 6 septembre. Il n’en sera finalement rien. Ce vendredi, l’ACFF a tranché et a fait savoir que les compétitions reprendront 20 septembre pour la D2 et la D3 amateurs, a fait savoir la RTBF. Les séries provinciales reprendront elles le 13 septembre tandis que les jeunes pourront rejouer à partir du 20 septembre.

