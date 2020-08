Nicola Capone, le jeune Hornutois champion d’échecs, veut devenir ingénieur

13/08 07:00 → 14/08 00:00

Aujourd'hui, le risque orageux se renforcera en cours de journée. Ce matin, les averses orageuses seront localisées mais, cet après-midi et ce soir, les orages deviendront plus intenses et plus structurés. Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m² en 1h de temps ainsi que de la grêle. On n'exclut pas non plus la possibilité localement de fortes rafales de vent.