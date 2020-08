Julien, 24 ans, a remporté Koh-Lanta... version Mons-Borinage (vidéo)

12/08 21:00 → 13/08 21:00

Cette nuit, des orages locaux pourront encore se développer par endroits, ou remonter depuis la France. Jeudi, après une éventuelle accalmie en matinée, le risque orageux deviendra à nouveau plus marqué en cours de journée. Dans l'après-midi et en soirée, on s'attend à des orages plus structurés. Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m² en 1h de temps ainsi que, plus localement, de la grêle.