Mons: il menace le nouveau copain de son ex au couteau et reçoit un tir à la jambe

Le tribunal condamne toujours sévèrement l’usage d’armes, surtout à feu, mais aussi les lames. La chambre des vacations du tribunal de Mons s’est penchée ce lundi sur une histoire de rivalité amoureuse entre Zoubir et Ahmed. Le premier a menacé le second d’un couteau: Ahmed s’est alors emparé d’une arme à canon scié à l’aide de laquelle il a tiré, atteignant le genou de son adversaire de quatre plombs. Le parquet a requis 4 ans contre le porteur du couteau, et 5 ans contre le tireur. Me Lucas Rodriguez plaide la légitime défense.

** ******** *** ********* ** ************ *** ** ********** ****** ** **** ****** *** *** **** ******* **** *** **** *********** ************* ** ************* ** ***************** ********* ** ***** *** ******* ****** *** ***** ** ********* ** ***** ******** *** ***** ** ***** ***** ** ** **** ********** ** ******* *************** ** ** ********* ** ******* ****** ** ***** **** *** ***** ** ***** ** *** ******** ********** ***** ***** ********* **** *********** ***** ***** *** ** ***** **** ******* ****** **** ***** ***** *** ** ***** *** ** ******** ** ******* ****** ** ** ******* **** *** ***** **** ********** ***** ********* ********* ******** ************* ** ****** ** ***** **** ** ********** ** ****** ***** *** **** ** ***** ***** ******************** ** **** ** ** ********* **** **** ** ** ****** ****** ***** ** ** ***** ** *** ********** *** ***** ******* ****** ***** ** ******* ******* **** ******** ** ********* ***** ** ******** **** ********** ******** ** **** ********** ** *********** ** ** ****** *********** ** ** ****** *** ** ******** *** ***** ********* **** ***** ********* ******** ********** ******* **** ** ***** ******** **** *** *** **** ********** ** ******** ************** **** ** *** ******* *** ** *********** ******** *** ************ ** ********** ********** ***** ****** ****** ***** *********** ***** ** ************ ****** ** ********** ** ****** ******* ** **** **** ** ************ ********** ** **** *** ********** *** ** ****** ************* ********** ** **** ** *** *** *** ******** ******* *** **** ** *********** ***** * ******** ** **** ** ****** ** ** ** **** ************* ** * **** *** ***** **** ** **** ** ** * ******* *** ***** ** ****** ****** **** ** ****** ** ***** ****** *** ********* ** ************ ** ***** ** ********* ********* ************ ** ******** ***** *********** ****** * **** ** ******** ** ******* ** * ******* ******** ******* ********* ******** *** ************ ********* ** ******** ** ****** *** ********** ** ** ****** **** ****** ******* ** ** ****** ****** ******* * *** ** * *** ****** ****** ******** ********* ***** *** ** ************ ** ****** ** ** **************** ** * ****** * *** **** **** ** ******* ****** ******* *** * *** ** ***** ** ********** ***** ******* *** **** ************ ****** ******** ********** ** ************ *** * ***** **** ** **** *** ** ******* ****** ****** ** ******* ******** * *** **** **** ** ******** ** *** ** ***** ************ ** ** ********** *** ** ** ****** ****** ***** *** ** *** ****** **** ******* ****** ****** ** ******* ** ******** **** ** *** ** ** ****** * ** * *** ************* ** ********** ******** ****** **********