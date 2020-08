Quiévrain: TM avait maculé sa cellule de sang et salive, il est condamné

Péter les plombs face à quelqu’un qui vous injurie à répétition, cela ne paie pas… TM a eu le malheur de réagir par une pluie de coups face aux énièmes réflexions désobligeantes d’un voisin de son ami, le 14 avril dernier à Quiévrain. Il le paie aujourd’hui d’un casier judiciaire. Mais suivant la plaidoirie de son avocat Me Quentin Dufrane, le tribunal de Mons a ordonné sa libération le jour du jugement. Il est tout de même sanctionné de deux peines, comme l’avait requis le parquet: 15 mois pour les coups à ce voisin injuriant, et 7 mois pour menaces, rébellion envers la police, et salissures sur le cachot. Avec sursis pour ce qui excède la préventive subie (quasi 4 mois).

