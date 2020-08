Dr Bouillon veut porter plainte contre l’Etat et la Région pour homicide involontaire

Le tribunal de première instance de Bruxelles s’est déclaré incompétent pour juger la demande de David Bouillon, visant à rendre obligatoire le dépistage à l’aéroport de Charleroi. Le docteur et son ASBL Lagardère sont condamnés à payer 3.000 euros. Mais le juge, en charge du dossier, a tout de même pointé du doigt les dysfonctionnements de l’État. Le Montois ne compte donc pas s’arrêter là et envisage de porter plainte contre l’État et la Région wallonne pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire.

** ******* ******** **** **** ********** *** ** ******* ***** ******** ********* ********* ***** ** ** ******* ******** ** ********* ****** ** ******** ** ********* ******** *********** ** ********** ******************* *** *** ***** ** ********** ** *********** ****** ********** ** ************* ** ********* **** *** ********* ******** ******* **** ********************** ** ****** ** ******* ********** ** ******* * ** ************ ****** ** ******** ** * ******** ** **** ** ******* ********* **** ** ******** ******* ********* ************ ** ****** ** ** *********** *** ******** ** * ********* ** ******* ** ******** ********** ** ***** ***** ** ***** ***** *** ************* *** ***** ** *********** ********** ** **** *** *************** ******** *********** ***** ********* ********** *** ** **** ***** *** ********* ****** ** ******* ***** ****** ** ** **** **** ** ****** ******* ******* ************* ******** ****** ******* *** ***** ** *************** ** ******** ****** *** ********* *** ** ********** ** ***** *** ***** *********** **** ** ******* *** ** **** ****************** ** **** ***** ******** ** **** ********* **** ** ********* ******* ** ***** ** ******** ** **** ********* ** ****** ** ******** ** ******* ***** *** ******* *** **** ** ************ ** ********* **** *** *********** *********** ********* ** ********* ** ***** ** **** ************ **** ****** ** ***** ** ************ ** ***************** * ******** ** ***** ***** ******* ********* *** ********** ** ********* ************************ ********* *** ********** *** *** ******* ******** **** ************ *** ********* ** ** *** ******* **** ********* ** **** ********* ******** *********** ** ****** ************* ****** ** *** *** ** ******** *** ******* ************** *** ******** ** ******** **************** *** *** ****** ***** ** ****** ************ ****** ********** ** ****** *** ****** ********* ** ***** ** **** *** ********* ***** *** ***** *************** **** ******** *** ****** ************ ** ************ *** ********** ** **** ** ****** ********* ** *********** ****** ******** ******************* ** ******** **** ***** ******* ** ******* ***** ******** * *********** ********** *** **** ** ***** ********** *** *** ************** *********** ************ **** ***** ***** ** ******** *** *** ********* ** **** ** ****** ** **** *** ** ***** *** *** ****************** ** ********* *** *** ** ****** ********************** ***** ***** ** ******** * ****** **** ******* ** ******** **** ******** ** ** **** ******** ************** ******* ** **** ** ********* ** ** ** ******* ********* ***** ******* ********* ******** *** *********** ** ******** ********* ** ****** ** ******** *** *********** **** ****** ****** ** ***** ********** *** *** ** ***** ** ********* ** **** ****** ********* ** ** ******* ******** *** ********** ** ***** **** ************* ** ** ******* *** ** **** ** ******** ******* ****** *** **** ************** ** ******** ** ****** ** **** ******** ************* ** ****** ****** **** ** ***** ** ****** ********* **** ******** **** *** **** ******** ** ** ********** ** ** ****** ***************** ** ******** ************* ******** ********** ***** ******* *** ** ********** ********* ******** ** ** ******** ** ********** ** ** ********** *** ****** **** ******* ******* ** ********* ****** ********* **************** ** **** ************** ************ ** ** ***** ******* ***** ********** ******** ********** ******** ** ***** *** ********* ***********************