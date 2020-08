Eugies: Laurence, hospitalisée depuis près de 5 mois à cause du Covid-19

Michel et sa femme Laurence ont tous les deux attrapé le Covid-19 dès le début du confinement. L’homme de 56 ans a eu plus de chance que sa femme, qui a frôlé la mort et qui est passée par plusieurs stades critiques. À l’entame de son 5e mois à l’hôpital, cette directrice d’école est sortie des soins intensifs le 7 août après avoir subi plusieurs opérations et amputations. Place maintenant à la revalidation pour une durée indéterminée.

******** ** ****** *** ********** ** *********** ** *** ******* *************** ** ****** ****** **** ******** **** ************** ** ** ********** ********** ***** * ***** ************* ** ************ ******* ********* ** ** ***** ** *** ******* ** **** ****** ****** ** *** ******* *** ******* ** ***** **** ** ****** *** **** *************************** ******** *** ***** **** ************* ******* ***** **** **** ******** *** *** ************ ** *** *********** ** ********* ** *** ******** ** ************ ************ * ***** ****** *** ***** ********* ******* * **** ** **** *** ******* ** ***** **** ** ***** **** ****** ********* ******* ** ** ******* **** ********** ************** *************** *** **** ** ********** **************** *** ******** ** ********* *** *** ** ******* * ******** ************** **************** **** * ***** ************ ** ************* ** **** * *** ***** ******** ** ******** ** *** ****** ** ****** *** **** ***** ** ***** ** ********* **** ** ***************** ****** *** ********* ****** *** ***** ********** ******** *** ******* **** ** ******* *********** ** **** ***** ** ************************** ************ * ***** *** ********** ** ****** ** ** ********* ** *** ********* *** *** *** ****** *** ********* ********* ** ** *********** **** *** ***** ******* **** ** ******* ************ **** ** ***** ******* **** ***** *** ******** ********* ** **** ********* *** ***** ********** ****** ******** ******** **** *** ** ******* ****** ** *** ** ****** ** ************ **** *** ****** *************** *********** ******* ***** **** **** ** ************ ** ********* ** ******* ***** ** ****************** ******** ******* *** ******** ***** *********** ********** ***** **** *** **** *************** **** * ***** ** ***** ** ***** ** ********* **** ****** ** *** ******** *** ******** **** ********* ******** ******************** ****************** ***** ********** ************* ****** ***** ******* *** *** ******* ******* ** ******** **** ****** *** ********* **** **** *** ***** ** ***** ** ** ***** ** ****** ***** *** ********* ************ *** ******* *** ***** ** *************** *** **** ******** *** ********* ****** **** **** *** ***** ** ************* **** ** ******** **** ******* ** ****** *** ***** ** ************ ****** ********* * ****** *********** ******* ***** ********** **** **** *********** **** ***** *** ** **** ** ****** ** ** ***** ** **** ** **** ****** ********* ** ****** **** ********** ***** ********** *********** ******* ***** ********* ** ***** **** ***** ***** **** ***** ***** ** ************ *** ******* **** ************** ****** ********* *** *********** ** ** **** **** ****** ********* *** ******************* ********** **** ********* ** ** ***************** **** ** ******** ****** *** *************** ****** ******* ** ********** ** ****** ***** *************** ********** ***** *** ******** ** ************ ********* **** * ****** ****** ** ***** ** ** ****** ** **** ************ ** ******** ** *** ******* *** *** ******** ******* *** ******* ****** ******* ** ** ********* *** ********* ************* ** ****** ** **** **** ************ ** ******** ****** ** *** ********** ** **** ********* ** ** ********* *** ** * * ******** *** ******** ***** ** **** **** ** *** ** ***** * ***** ** ** **** *** ******** *** ********* ********* ********** ****** ** ********* ** ** ********** *** *** ******* ** ************ ************** ****** ** *** **** ******* ** ********* ******* ****** *** ************** ************* **** ***** *** *** ********** ** **** *** **** ****** ********** ***** ** ************ **** *** **** ** ******* ****** ****** ********* * ***** ************* **** ******* ** **** ****** ** ***** ***** *** **** *** ******** ****** ******* ********** *********** ** **** ****** ******** **** ******** ***** ** ****** ** ****** ******** ****** ***** **************** ******* *******