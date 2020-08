La saison des guêpes et des frelons est à son apogée mais les spécialistes n’enregistrent pas pour autant une recrudescence des nids. Michaël Debière, patron de la société AB Prokill, constate que les insectes s’installent de plus en plus au sol. Les frelons asiatiques se répandent dans la région même si cette tendance reste raisonnable.

