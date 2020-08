La ducasse d’Havré aura bien lieu, du 14 au 17 août

Le village d'Havré sera en fête du 14 au 17 août 2020 à l'occasion de sa traditionnelle ducasse, a annoncé la Ville de Mons. Les forains et leurs manèges accueilleront petits et grands dans une ambiance festive et ce, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque sera obligatoire.

**** ******* ** ****** ** ** ********** ** ********** ****** **** ********** **** ***** ** ***** ** ********* *** *********** **** *** ******** **** ***** *** **** ******* ****** ********* ******** *** ** ******* ** ********** ****** ** ************ *** ** ***** ** ***** *** ********** *** ***** ******** ****** ********* ** ** ******* ***************** **** ** ******* ******** ** ***** ** ****** ** **** ** ****** *** ************ ** ************* ******* ** *** ****** ********** ******* *********** ** ********