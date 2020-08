Frameries: des agents immobiliers à trottinette électrique pour estimer les logements

Guillaume (à gauche) et Jérôme veulent promouvoir une mobilité douce. - M.C.

Jérôme Hallot, de Sirault, et Guillaume Boucher, d’Obourg, sont agents immobiliers indépendants. Ils travaillent dans une agence immobilière située à la rue Joseph Dufrane, à Frameries, depuis 4 ans. Ils connaissent bien la région et ont décidé, depuis une semaine, de se déplacer à trottinette électrique pour estimer les habitations à vendre ou à louer dont ils traitent les dossiers. Une solution économique et écologique!