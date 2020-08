Quiévrain: il macule sa cellule de sang et de salive... «Il a fallu tout désinfecter»

Le 14 avril dernier, Tony, 34 ans, a pété les plombs à Quiévrain, en portant une pluie de coups à un homme d’une petite génération de plus que la sienne. Cela lui vaut de séjourner depuis trois mois et demi en prison. Il a comparu ce mardi devant le tribunal de Mons. Estimant qu’il a agi sans unité d’intention entre les coups au citoyen et les injures aux policiers, le parquet a demandé une addition de peines totalisant 4 ans. Me Quentin Dufrane tente de le faire libérer. Il sera fixé dans une semaine.

