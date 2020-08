Décès d’Heven, 1 semaine, à Colfontaine: «une erreur médicale», clament les parents

Anaïs et Grégory, 27 et 34 ans, sont les parents du petit Heven. - D.R.

Anaïs et Grégory vivent un cauchemar. Leur fils Heven, âgé d’une semaine, est décédé brusquement. Il était en état de mort cérébrale. Né à l’hôpital d’Hornu et transféré à l’hôpital Tivoli à La Louvière, le nouveau-né ne réagissait plus. Personne n’a rien pu faire pour le sauver. Ses parents accusent le coup. Pour eux, une erreur médicale a été commise à l’hôpital d’Hornu. Ils sont décidés à consulter un avocat.