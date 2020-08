Tertre: le nitrate d’ammonium, à l’origine du drame de Beyrouth, est utilisé par Yara

Le nitrate d’ammonium est à l’origine des explosions de Beyrouth ce mardi. Ce sel blanc et inodore, qui sert à fabriquer des engrais pour l’agriculture, est également utilisé par l’entreprise Yara à Tertre. Mais les responsables de la société rassurent : d’importantes procédures de sécurité ont été mises sur pied et sont contrôlées plusieurs fois par an.

