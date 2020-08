Mons: le «Plan canicule» activé à partir de ce mercredi

La commune active son «Plan canicule» dès ce mercredi, à cause des températures qui vont grimper ces prochains jours dans la Cité du Doudou. Le CPAS va contacter les personnes fragiles, qui sont enregistrées dans le listing des 75 ans et plus à Mons. Le but: combattre la canicule directement pour éviter les éventuels accidents.

