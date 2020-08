Colfontaine: Elles créent des cadres à l’aide de capsules recyclées

Dona et Charline ont eu cette idée il y a deux ans en allant au restaurant. Depuis, elles ont créé une page Facebook «Moc’art deco» et elles occupent leur temps libre en réalisant des tableaux fait maison avec des capsules recyclées. Dona et sa compagne ont récemment donné un peu de baume au cœur à deux restaurants montois.

****** ** ***** ** ******** ****** ****** *** ** ********* ******* ******* ****** ***** *** ****** ********** ** ******** ** ******** ** ***************** ** ******* ******** *** ** ******* ** **** ** ******** **** ******* *** ******* *** **** ** **** *** *********** ************ ***** ********** ** ***** ********* **** *** ******* ********* **** ***** ******* *** ***** **** ** **** ***** ******* ****** ***** ************ **** *** ****** ** *************** *** ********* ********** *** ***** ***** ***** *** ** * ** * ** ***** ****** ** ***** **** ***** ******* ********** ******** ****** *** ******* *** ******* **** *** ******** ** **** ** ********* ************ ** ******* *** *** **** ***** ******** ** ****** ***** **** **************** ******** ***** *** ******** ** ****** ** ** ***** ** ***** **** ** **** ***** ****** **** ******** ******** *** ****** ******* *** ** ******* **** **** ***** ** **** *** *************** ***** *** ******* *** ******** ****** ** ************ ********************* ***** ******* **** ***** *** ** *** ****** ** *** **** *** *** ******* **** ************* ***** ********* ************ **** *********** **** ***************** ************** ****** *** ******** ** ****** ** ** *********** ****** ** ******** **** ** ************ ******* **** ** ************* **** ******** *** ****** ******* ** ****** ******* ** ******** ** ****** **** ** ************ *** ** ***** ***** ** ******* **** ** ************** ***** **** *** **** **** ******* *** ******** *** **** ********** ** ********* ***** ********* ******** *** ** ************** *** ***** ** *** ******* **** *********** ******* *** *********** **** **** ** ******** ***************** ************ ***** ******** **** ******** **** ** ***** ** ******** ** ** ******* ** ****** **** ** *** ********* ** **** ***** ******* *** ******** ***** ******** *** ******* ******** ** ** ***** ******** ********* **** **** ** ******** **** **** **** ** *** ** ******************* *************** ***** **** ** ******************* *** **** ****** ******** **** ******* ********** ***** ***** *** ** ***** ************ ************ *********** ****** *** **** ** ****** ** **************** ** **** ***************** ** ******** * ***** ************ ** ********* **** ******** ** ***** ** *********** ** **** ****** ******** ********* ******* **** ***** ** **** **** ***** ************ ** *** ***** ***** ******* ***** **** ** *********** ** ** **** ********* *** *** **** ******** ** *************** ******** **** ** ****** ********* **** * ***** ** ********* ** ***** *** ****** ********** **** ***** ******** ** ******** ** ******** ** ********** ** ********** ************ ************ ** ******* ******** ****** **** ****** ********* * ************ ** ******* *** ****** *** ****** ********** ****** ******* **** *** *** ** ****** *** *** *************