Hauts-Pays/Frameries: un groupe de soutien et de sport pour femmes uniquement

Delphine Lernould, passionnée par la course à pied mais aussi par le bien-être, a décidé de réunir des femmes en un groupe appelé «les Fitgirls». Ces habitantes des Hauts-Pays et de Frameries se voient pour marcher et courir chaque semaine. Une manière aussi de se retrouver avec d’autres femmes pour partager et discuter, et surtout de sortir de son rôle de maman ou de femme au foyer l’espace d’une heure ou deux.

