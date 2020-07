Athlétisme: la Jurbisienne Liefde Schoemaker va enfin réépingler son dossard

Elle sort d’un confinement compliqué, à plus d’un titre. - E.CO.

Liefde Schoemaker (17) retrouvera l’ambiance de la compétition ce dimanche 2 août à Braine-l’Alleud pour l’une des premières réunions d’athlétisme d’après-confinement. La jeune Jurbisienne du club du MOHA n’a plus couru depuis un an. Une blessure et une crise sanitaire sont passées par là.