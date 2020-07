Un serveur montois tabassé parce qu’il venait en aide à un homme étendu au sol

La rue du Miroir, à Mons, a été très animée dans la nuit du jeudi à vendredi. Une dizaine de jeunes, garçons et filles, voulaient venir en aide à un homme étendu sur le sol. Un témoin de la scène nous explique ce qu’il s’est passé. Un passant s’en est mêlé et a été roué de coups de pied et de poing.

**** *** ********** ****** ** ** *** ** ****** ** *********** ** ****** ** ****** ******* ******** ***** ****** ***** ******* *** ** **** ************ *** ** ***************************** **** ****** *** ****** *********** ** **** *** ******** **** ******* ******* ** ********** **** ** **** ** ***** ** ********* *** ******* ***** *** ******** ** ** *** * ******* ********* ******* *** ** **** ** *** ****** **** ********* ** *** ** ******* ** *** * ******** ****** ****** ***** ********** ***** ******** ******* ****** ***** *** **** ******** **************** ** ********** ***** ********** *** ******** ******* *** *** **** ******* ***** ********* * ******* ** ****** ** ****** ****** ** ********** *********** ********* ********** *********** ** **** ********** ********* **** ****** ****** **** ********* *** ******* ******** *** ** **************** **** **** ***** ***** ******** ** ********************** ********** ***** ** * ***** ***** *** ******* **** ** ****** ****** **** *** ***** ***** ** ** **** ***** ** ***** ** ******** * ***** ******* ******* ********* ***** ********* ** ******* ******* ****** ** ************ ** **** * ************* ** ******* ******** ** ** ************* **** *** ****** ** ****** ** ******** *** ******** ********** ******* **** * ********** *********************** *** ******** ** ******* **** ******** ******* **** ************* ********* ******* *** ** *** ****** ************ *** ****** **** ********** ********** *********** ****** ********* *********** ** **************** ** ******* ******* ** ******* ***** *********** ** **** ** **** * *** **** ******* ** ********** ********* ** *** *** ** ******* * ***** ***** ** ***** ** ***** ** ** ****** *** ****** *** ******* ** ** ********* ** ******** *** **** *** ** *********** ****************** ******** ******* ******************* ******** ** ******* ** ** ******* ** ****** ******** *** ********** ***** ******** *** *** ***** ** **************** **** ** ***** *** ** *******************