Projet Nova Mons: la place de Bootle et les rues aux alentours mises en vente

Au conseil communal de Mons, le décret de voirie a été approuvé. Désormais, la place de Bootle et les rues qui l’entourent sont soumises à la vente. La société Nova Mons a donc six mois pour donner son prix. Mais pour l’instant, le permis d’urbanisme et donc le projet en tant que tel n’ont pas été approuvés par le conseil communal.

