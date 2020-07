Mons-Borinage: les patrons de bars à chicha sont en colère

Des patrons de bars à chicha sont dans le flou le plus total. Beaucoup sont démunis. Certains, comme le Royal Club de Quaregnon, ont même pris la décision de fermer leur établissement. Les clients rebroussaient chemin. Et pour cause, ils ne peuvent plus fumer la chicha. L’utilisation collective et individuelle des narguilés (pipes à eau) est formellement interdite dans les lieux accessibles au public, depuis samedi.

** ******* ** **** ********* ** ****** *** ******* ** **** ** ******* ******** ****** ** ***** **** ** ********** ** **** *** ******* ** ** ****** ******* ********** **** ******** ** ****** ***** *************** **** **** ******* ********* ****** *** ********* *** ******* ** ******** *** **** ***** **** **** ***** ** *************** ******** ** *********** ** ***** ***** ************ ***** ******* ** ****** ******* ******* **** **** ***** **** ** *********** **** ******* *** ** ****** *** ** ************ **** *** ******* ****************** ** ********* **** ********** ******** *********** *** ** ***** ** ***** ** ****** ** ***** *** ********* ******* ************ *** ********* ********** ********* *** ******** ************ ****** ******** ******* ***** ** ** ********* ** *** ******** ** ** **** ****** *** *************** ******** ******** ** ******* ***** ******** **** ****** *** ************ ********* ************* **** ***** ** ******** **** ***** *** ** *** ******** **** ***** ******** *** ******* **** ***** ******* ** ****** ** ********* ** ************** ************** ****** ** *********** * ***** ******* **** *** ****** ********* ******** ****** ****** ************ ** ******** ************ *** **** *** ******* ********* ***** *** ******* ************ ******************* ******* * **** ******** ** ********* ******** ** ******* ******** ** *********** ** ****** *** **** **** **** *** ****** ********* ***** ** **** ** ******* ** *** ** ******* *** ******* ** *************** **** ******** *************** ************ ** ** ****** ****** *** ***** ********** ***** ********* ********** *********** *** ******* ***** **** **** ***** *** **** *** *********** ********** ******* *** ****** **** *** ****** *** ******* **** ******* ** ** **** ** ****** **** **** ********* *** ******* ************************ ************* *** ***** **** ****** ******* *** ********* ********** ***** ********* ** ******* ** ***** *** *** ************* **** **** *** ***** **** ********** **** ** ******** ******* ***** ****** ******* ***** *********** ********** ** ************ ** ********* *** ********* **** *** ******* *********** ** ******* ********** *** ******* ** **** ** ****** ********* ** ****** ********** ** ****** **** ************** **** ****** *************** ******** ** ***** ** ***** ** *** ** *********** *** ******** *** ************ ** *** ******* ***** ******** **** ******* ********** *********** ** *** ***** **** ** *********** ** ** *** ***** **** ** *********