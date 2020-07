Foot (P2B): les promus de Cuesmes espèrent assurer le maintien au plus vite

Pour Mustafa Assif, qui entame sa troisième année à l’Alliance, l’objectif de cette saison particulière sera d’assurer le maintien le plus vite possible. Après une saison stressante, le T1 veut vivre un exercice tranquille, même si la série s’annonce relevée. Avec cinq renforts, Cuesmes aura un noyau plus élargi, avec un potentiel similaire à celui qui a assuré la montée.

***** **** *********** ** **** ********** **** ******** ***** ******** ***** *** ****** ***** ********** *** ** ******************* *************** **** *** ******* ** *** ********* ******* ******** ***** ********** ****** ******* **** ********* ********* ******** **** ****** *** ***** *** ***** ** ** ******** ** **** ****** ******** ****** ****** **** ********* *** ***** ******* ** * **** ** ****** ******** ***** ******* ******** ** ****** *** *** ******** ** ******* ********** **** ** ***** *** ****** ** ** *********** ***** ******* ** *********** **** **** **** ** *** **** ******* ** ****** **** ****** **** ************** ** ******* *** ************** ******* ***** *** ********* ** ** ******* ** ** ***** *** ****** ****** ******** ******* *** ********* **** ** ******* ** ******* *** *** ************* ************** ** ******** **** **** ****** ***** ** ****** **** *** ******** **** ** ******* **************** ** ********** *** ****** ** ***** **** ** ** ****** ** ******** *** ********* **** ***** *** ** ****************** ************ ** ****** *** ***** ************ ** ****** ***** *** ****** ******* ******* ***** ******** ** ********** ****** ** **** **** *** ******** ** ** ********* ** ********* *** ******* ** **** *** *** ****** ***** ** ******** ********** ** **** ******* ** ****** ****** ******* ** ************ ** ******* ******* ********** **** ** **** ****** ****** ***** ******** ** *********** ** **** ******** ********* ** ****** ***** **** ** ********* *** **** ** ****** ** **** ******* ** ***** ** **** ** ****************** ***** *** ********* *** ******** ******** *** ************ ********** **** * ********* ******** **** *********** **** ****** ** ****** ***** ********* **** ********** *** *** ******** ************** **** ***** ** *** ** * **** *** ****** ********* **** ***** **** **** ** ****** *** ***** ***** ** **** *** ****** ************* *** ** ***** **** *** ** **** ***** *** *** *** ******** **** *** ********* **** ** ** ***** *** *** **** ****** *********** ** **** ********* *** ***** **************** ** ***** ** ************ ********* **** ********* **** ******** ** ** **** ******** ** **** * ********* ******** *** ***** ** ******** **** ******* ** ** ***** ********* ** *** ** **** ****** ********** ******* *** ** ******* ** ***** ** ** ******** ** ***** ****** **** ***** ******* ** ********* ****** ******* ************ ******* *********** * ******* ***** *********** ******* * **** ************ ******** * ******* ***** ********** ******* ****** *********** * ******* ****** ******* ***** **** ******* ******* ********* ******** ********* ***** ********** ******* ****** ******** * ****** ***** ****************** ******** ******* ***** ****** ** ******* ******* ******* ***** ********* ********* ****** ***** ***** *********** ****** ****** ******* ****** *** ***** *** ********** * ****** ******** ***** ***** ****** ***** ***************************** ****** ***** ******* ***** ***** ******* ***** ***** ********* ******* * ****** ****** ******** ******** * ******* ** ******** ** ******* ********** *** ****** Cinar Guner : « Je suis rentré à la maison!» ****** ***** ***** *** ****** ******** ** ********* ** ** ********* ***** ***** ******* ** ******** *** ** * ***** ************* ********** **** ***** ******* ** ******* ** ** ******* ****** **** *** ********** ****** **** ** *** *** ** ****** ***** ***** **** ********** *** ** *********** **** ** ****** *** ********** ***** ******** ** ***** *** ** ******* *** ** ******************* **** ** **** ***** ********** ** *********** ******* ***** *********** ** ********* *** ***** ******* ** **** ** ******** ******* ** **** *** ***** **** ***** **** **** ***** *** ***** ******* ** ** ***** *** **** ******* ********* ** ******* ** *************** ****