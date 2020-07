Le gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq pas en faveur du port du masque généralisé

Durant près de trois heures, ce mardi, une vidéoconférence a réuni les 69 bourgmestres du Hainaut et le gouverneur Tommy Leclercq. Sur la table, on a étudié la faisabilité de certaines ordonnances locales, comme le port du masque généralisé à Courcelles, et la création d’une stratégie plus globale face au Covid-19. On retient la volonté de serrer la vis sur les événements et sur le port du masque, «sans trop généraliser non plus».

** ***************** *** * ****** *** ** ************ ** ******* ** *** ********** ***** ********* ** ***** ** *** **************** ****** ***** ********* ********* ** **** **** * **** *** ***** ** ***** ****** **** *********** ** ***** **** ****** *********** *** ************ ** ******* **** ** ****** **** ** ********* ********** ** ** ******* ****** ******************* ******* ***** *** ** ******* ******** ************ **** ** ***** ** ** ***** ********* * ***** ******* ** ***** **** ** ********* ***** ***** ** ********* **** ***** ** ******** *********** ** **** **** *********** ***** ** ***** ********** ***************** ******** *********** ** ********** ** ******** ***** ******** ****** **** ****** *********** ********** ** ******** ********** ******** **** ****** ** ********** ******** *** ********* *** **** ********* *** ** ************ *** ******** ************* **** **** ** ******* *** ******** ****** ********** *** ******** ** ****************** *** **** **** ********** ********* ** ****** ************* ** **** ********* ********* **** ************** ** ******* *** ************ ********* **** ** **************** ******* ************* ************ **** ** ******* ********** *** ********** ******** ** ********** ******** ******* ************* ***** ** ******* *********************** ****** *********** ************ **** ******** *** ******** ********** *** *** *** **** ******* ** ****** ******** ******** ********** ** ********* **** ****** ********* **** *** ***** ***** ********** *** ******* ******* ***** *********** ** *********** ***** ** ******** *** **************** ********* ********* ************* *** ************** **** **** ***** ******* ****** ** ********* ******************** *** ********* ** ******** ******** *** ** **** ***** ** *********** ** **** ******* ** *********** **** ***** **** ****** ** ******** ** ******************** ** ******* ***** ** **** ** ****** ** *** ************ ************* ********** ****** ******* ****** **** ******* ******* ************** *********** *** ** ***** *********** ** ***** ** ************* ** ********** ********** ** ****** *** ********* ************* *** ************ ** ******* ** ***** **** ***** ********* **** ***** ** ******* ** ******************* ***** *** ** ******** ********* *** **** ** ******* ********** *********** *********** ** ******* ** ********* *** ** ** *** ***** ** ****** ** **** *** ************* **** ****** **** ****** ***** ** ******** ** ***** ****************** **** ** ****** ******************** ******** ********* ** ********* ** *** *** ** **** ** ****** ** ******** ** ********** ** ** *** *********** **** ** **** ********* ** ** ***** ****** **** ** ***** ** **************** ********** **** *** ** ********** ****** ** **** ***************** ** *** ** ******* ** **** ** ****** **** *** ******** ************* ** ****** ********* ******* **** ** **** ****** ** ******* ** ***** ** ******* **** ***** *** ************ **** ************* ******** ***** ********* ******* *** ** ******************* Lire aussi Port du masque obligatoire à Seraing: la décision du bourgmestre est illégale! ** ** ********* ** *********** ** ******* *********** ** ****** *** **** ** ********** ****** ********** ** ***** ** ** ******* ** *********** *** **** *** ****** ********** ********** **** ******* *** ***** *** ************ ******* ******* ***** **** **** *** *** ******* ************ ** ************ *********** **** ** **** **** *** ****** ********** **** ****** ** ****** ** ******* ******** ************* ** ********* ** ****** ******* **** *** ************* ******** *********** ***** ********* ** ******* ******* *********** Caroline Taquin: «Une ordonnance pesée et balisée dans les détails» Ph.N. ********** * ***** ** ********* ******* ******** ** ******* ** ****** *********** *** *** *********** ** ** *********** ******** ****** * ******** ** ** ******* **** ********* ** *************************** ** *** ********** ** ******* ************* ****** ** ******** *** *** *********** ******* ********** ** *** ************* ****** ****** *********** *** ****** **** ********* ******* ** ****** *** ******************* ******* ** *********** *** **** ****** ******** ***** ** ******* ******** ** ********** ** ** ******* **************** ********** * ************* ******* *** ************ ** ********* ********* ** ** ******* *** ******* *** ** *********** ** **** * ******** **** ***** ***** ** **** ******* ** ************ ** ******* *** ******* ** *********** ** ** ******************** ******** ****** ******** ************ **** ** ******* ********* ***** ***** ***** ******** ** ******** ** ************** *** ********** *** *********** ************** ** ******** * **** ********* ******* ************ *** ** ******* ********* ** ************** ** ***** ***** ************* **** ***** *********** ** * ***** ** ****** ** **************** ******** ** ************* ** *********** ********** ************ *** ********** * ***** ************* ******* ********** * * ** ************ **** ** **** ** ****** ** ** ********* ********* ** *********** *** ************ ******* **** ** **** ** ** ********** ************ ** ***** ***************** **** *** ***** *********** *************** *********** ************ **** *************** ** ********** *************** ** ** ****** **** ******** **** ** ************** ******