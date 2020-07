Foot: «Ce maillot, c’est 50% de gagné», selon Marc Wilmart, CQ de la Renaissance Mons

Quatre ans sur le banc du RAQM et maintenant, au service de la Renaissance. - E.G.

Au même titre que les ambassadeurs nommés par Fred Herpoel, Marc Wilmart fait partie de ces témoins privilégiés qui ont connu l’Albert d’avant 2015, et qui défendent aujourd’hui encore les intérêts du club renommé «Renaissance Mons 44». Entre souvenirs et perspectives, le CQ et team manager se confie.