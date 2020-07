Natagora va agrandir sa réserve naturelle dans les Honnelles

Bonne nouvelle pour les amateurs de nature: Natagora va agrandir sa réserve dans les Honnelles. Natagora va acquérir deux hectares supplémentaires. Ils permettront de faire une liaison entre la partie sud de la réserve naturelle de la Grande Honnelle (bois de Boutenier) et sa partie nord (sud du bois d’Angre). En tout, un peu plus de quarante hectares de cette belle contrée seront placés et répertoriés en réserve naturelle.