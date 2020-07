Mons: 2 ans de prison ferme de plus pour Lionel, 24 ans, compagnon violent

Une nouvelle peine de deux ans de prison ferme vient d’être infligée par le tribunal de Mons à Lionel, 24 ans, reconnu coupable de scènes de coups envers son ex-compagne. Reconnu coupable, aussi, de menaces et harcèlement, envers elle et son ex-beau-père. C’est en vain que Me Quentin Dufrane a plaidé l’absorption de peines. Le jeune homme avait déjà été condamné le 19 mars 2020 à 18 mois de prison ferme. Il s’agissait déjà de coups sur cette même compagne.

