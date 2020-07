Georges-Louis Bouchez: «Une coalition avec 26 élus libéraux… ou zéro!»

Ce n’est pas parce que PS et N-VA ont reçu une mission du Roi que le président du MR est parti en vacances. Georges-Louis Bouchez attend le résultat de leurs discussions avec cette triple conviction: quoi qu’il arrive, la famille libérale (MR + Open VLD) sera une et indivisible; le MR ne se laissera pas imposer un accord qu’il n’aurait pas négocié et les libéraux ne seront pas les complices d’un nouveau détricotage du pays. À bon entendeur…

** * * ** ***** **** ******** ****** ******** ********** ********************************* ********** ****** ** ***** *********** ** ** ********* *********** **** ** ******** **** ** ***** *** ******** **** *********** ** ******** **** ***** ***** **** ******* ***** ********** ***** ** ****** ******** ***** **** **** *** *********** *** ******* **** *** ****** ** **** **** ** ******** ****** **** ** *** ******* ******* ** ****** ** ************ ** ** **** ** ** ***** *** *** ******* ** ******** *** ********* ********** ************* ** ***** ********* ******* **** **** ***** **** **** ******** ** ***** ***** * ****** ** ********** ** ********** ***** ***************** **************** ********** ******* ** ***** ** ******** *** ** ********* ** ** ********** *** ****** ****** ***** *** ********* ********* ****** ****** ** **** ** ***** **** ** ******** ******* ***** ******* ** ***** ***** ********* ** ****** ** ** ** ******* ********* *** ******* *** ************* ********* ******** *** ********* ** ****** **** ** **** **** ***** ***** ** ********* ** ******** *** ** **** *** ****** ** ** ***** ** ******* ******** ******** *** **** ************* ** ******** ** ******* *** ** *** ** ***** ** ***** ********* ****** ******** ** ****** *********** **** ***** ** ******* ** ******** ** ********* ****** ***** ** ** *********** ********* ****** **** ** *** ******* ******** ** ********* *** ************* ***** ** ** **** ***** ** ** ************ ** *** ** **** *** *** **** ****** ** ******* ** ***** ** **** ***** ********* ********* **** ** * ***** ********* *** **** *** **** ********** ******** ************* ** ************ **** ** *** **** ********* ****** ***** ************ ** ** ******* ** ***** ******** ********* ******** **** **** *** ***** *** ** *** **** ** *** *********** ************ ******** ***** ** ** ******* ***** **** ** **** ***** *************** *** ** **** *** ***** ** ************ ** **** ** ** * * **** ** ****** ** ****** *********** ** *** ********** ****** ***** ******* ** **** ***** ******* *** *** ******** ******** ** *** * ******* ***** ******* ** **** ********** **** ****** ******* ** ******************* **** *** ******* ************* *** ************* ** **** **** ******** ***** *** ******* ** *** *********** ** *** ******** ****** **** ** ************ ********* *********** ** **** ** ***** ** ********* **** *** ***** ******* **** ****** ******** ** ************* ** ** ** **** ************** ** ******** **** *** *** ****** ******* ** *** *********** ** **** ** ***** ** ** ** ****** ******** ** ******* ** ************** ************ ****** ***** ***** ***** ***** ***** *** **** *** ******** ****** ******* ****** *** ****** ***** ******* ***** * ******** *** ** ******* ************ **** ****** ** ****** **** ***** **** **** ******* ** ****** ********* ************* *** *** ************* ************* **** *** *** ********* ******** *** ** ***** ****** **** ** ****** ** ******** **** ** ***** **** *** **** ** ********* ***** ** ******** ** ** ** ******* *** ************* ** ** ** ** ******* **** *** ******* ************ ** ****** *** ** *** ******** *** **** ** *********** ** ** ** ************ *** ** ****** ****** ** ** ******** *** ** ******* ****** *** **** **** **** **** *** ******* ** *** **** ** ******** ******* ********** ***** **** ** ************ **** ********* ********** ******* ***** ********* ** ** *************** ** *** ** ******** **** ** ******* ********** ******* ** ***** ******** ** ********* ** ******* ********* ****** ********* ********* ** ** * ****** *** ******* ** ******* *** ******* ********* **** **** ** ********** ** ******* ********* *** *** ** ************ ** ********** ********* **** *** ******** ****** ** *********** ** ******** *** ********* ** **** **** **** *** ** ********* ********* *** ** ** ** **** **** ****** **** **** ****** ******* ***** ******** **** ***** *** ******** ************* ********** ******** *** ******** ** ********** *** ** ***** ****** ** ******** **** *** *********** ****** ********* **** ************ **** **** *** **** ****** ************ ** ** ********** ** ** ********** ** * * *** *********** ***** ***** **** *** *** ****** ** ******* ****** **** ***** ******** ********* ** ** ** ******** *** ******* ***** ****** ******** *** ** ***** ******** **************** *********** ************** ********** ** ** ********* ** **** ***** *** ******* ********* *********** ***** **** ** ********* *** ******** *** ***** ******** **** *** ****** ** ** ****** ** ** *** ****** ** ** ********* ******** ** ****** ** *** ********* *********** ** ** ********* *** **** *********** ** ***** *** ** ***** *** ****** *** ********* ** ***** ******** **** ************* **** ****** *** *** ******** ** ****** ********** ********* *** ** ************ ** *************** *** ** * ** * ******** **** ******* *** ********** ** *** ** ***** ****** ** ** ************ ************** ** ** ******** ************** ** ** ** **** ******* *** ******** **************** *** ** ****** **** ******************* ** **** ** ***** ********* **** ********* **** ** ***** ** **** **** ** ** **** *** ** ********** ** ****** ******* **** **** ************** ** **** ******* *** ****** ** ** **** *** *** ******** ** ********* *** ** **** ** ***** ** ** ** **** * ***** ** ************* ** **** ***** ******* ** **** *** ********* ********* ******** ***** ******** ** ********** ** ****** ******** ** ********** *** ********* ********* *********** ** ** **** ********* ****** *** ***** *** ************* *** ********* ** ****** *** *** ********* ****** ******* ************ ** ***** ** ** ** ** **** ********** ******* ** ****** *** ************ ** **** ******** **** **** ******* ********** ** * * ** ***** **** ********** *** ******* **** ** **** ** *********** **** ** *** ***** ***** *********** ** **** *** ** *********** ** **** ********* ********** *** ************ **** ** ** ***** ** ****** *** ********** ** ******** «Facile de me critiquer pour cacher ses lacunes» Un trio en mission : Egbert Lachaert, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez. - Photo News ** ** ****** ******** ************ ** ** *** ********** ******* ***************** ************* ******* ****** ** ************** ************ ** ** ********** ***** *** ******* **** ** ***** ** *********** *** ********* **** *** ****** *********** ** ****** ***** *** ** ******** *** ***** ************ *** ** ****** **** ***** **** ******* ** **** **** *********** ****** ******** ******* ** *** ** *********** ** ***** ********** **************** *** ********** ** *** ** *********** ** ** ********** ** *** ***** ******* ** ** **** *** ***** ** * ** * *** ******** ** **** *** ** ** ***** *** **************** **** ** ************* ********* ** ********** ********* ********** ******* *** ** ***** ** ** ** ** **** ** ** ** ******* *** ***** **** ********* **** ** ************ ***** **** ** **** ***** ********* ************** ******** ******* ***** *** ****** **** **** ** ***** ** *** **** ******* ***** ** ** *** ***** *** ****** ***** ***** ** *************** ******* ** ********** ******* ** ******** **** ******* ** ****** ************* **** **** ******* ******** *** ** ***** *** ***** **** ********* ****************** ******* ********** ********** ***** ** *** ******** **** ****** ** ******** *** ******* ********** **** ****** *** ******* ********** ** **************** ************ ********** ** **** ********* ********* **** **** **** *** ******* ** *** **** ***** ****** * ***** ****** ****** ******* ** ** **** ***** ***** ** ** ***** ******* *** ******* *** **** ********** *** * **** ** ** ***** ** ***** ** *** ******** *** ****** ********* ***** *** ** ******************** ********* **** ***** **** ******* ************** ** * * ******** ** ** ******* *** ***** ****** **** ***** ******* ***** ***** *** ************ ***** ***** *** *** ******** *** ***** ** * * **** ****** ** ** ******* ***** * ******** *** ** ******** **************** *** ************** ******* ** *** ** ******** ** ********* ***** ** * * *** ********* ** *************** *** **** ******* ********* ** ***** ***** ********* *** ******** ******* ******** ***** *** ** ******************** ** *** ********* **** *** ****** ****************** ********** **** ******** ** *** ****** ***** **** ** ** **** *** ** **** **** **** ***** ** ************ ***** *** ** ******** *********** ****** ** ***** ****** ********* **** ****** ******* ***** ** ********* ****** ********* ** *********** ****** ***** **** **** ******* ***** ********** ** ****** ******** ***** ***** ****** ** *** ******* **** **** ** ***** *** * ** ************** ** **** ** ***** **** **** **** ******** ***** **** **** ******* ** ****** *** ** ************ **************** **** *** ***** ********* *** *********** *** ************* *********** **** ****** ** * * ** ** ********* ***** *** ********* ************** 12 partis à la Chambre, c’est trop fragmenté… Un trio en mission : Egbert Lachaert, Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez. - Photo News *** ************ ** ****** *** **** *** ******** ********* **************** *** ***** ****** *** *********** ****** ************* ******* ** ******** *** ********** *** ** ************* ** ***** ******* ********* ** *** ***** ******** *********** ***** **** ********** ********** **** ************** ****** *** ***** ******************** ******* *********** ********** *** **** ************ ********** **** *** ****************** ****** ** ****************** ******* *** *********** **** ***** *** ****** ************** ** **** ********** ** ** ******** ** ******** ********** *** ***** **** *********** *** ****** ** *** ****** ************** *** ****** ** *** ******* ** ** **** *** ** **** **** **** ************** ********* ******* ** ****** ***** ********** ** ** *** *** ******* ********* ** * ***** **** ** ** *********** **** ************* ** **** ****** *** ********* ************ ** *** ******* ********** ************* *** ***** ******* ** ***** ************* ** ***** *************** ** ********** ** ** ******** ********** *** ******** ** ******** ********** *** *********** *** ***** ** ********************* *** ******** ****** ** *** **** ******* ** *** ******** ************ ** ****** ****** ** ******** ****** **** ******** *** *************** ************ ** ******* ** * * ********** ****** ********** *********** **** ** ******** ******* ** ******** *** ********** *** ****** **** ******** ****** ** *** ** ******** *********** **** ***** ******** ************** ** ******* ** ******* ***** ***** ********* *** ****************** ***** ************ ********* *** *********** **** ** ********* ****** ************* **** ** *********** *** ******** ** ************ ** ********* ** *** **** **** * ******** ********** * * ************ ** ************* *********** ***** **** ***** ********** ******* *** ***** ******* ** *********** ******** *** ******************* **** *** ******* ** ***************** *** *********** ************ *** ** *** *********** ****** ** ****** ****** **** ** *************** **** ** ******** ** **** ********* *** *** ** ********** ** **** ***** ** ** ** ******* ** ********** ************** ** ****** *** *** **** ** ** ** *** ******* ******** ** *** ******** *** ********** ** *** ** *********** ** ** ******* **** ***** **** *** ****** ** ********* ** ** ***************** ****** **** *********** ** ******** * **** ****** ** ********* *********** **** ** ******* ************ **** ****** ** ******* ** ** *** ** ************** ****** ******** *** ********** ******** *************** **** ** *** ***** **** ** *** *********** *** ************ ** *** ********** *********** ** ** ************ ** ****** *** ** ********* **** ******** *********** ***** ** * * ** ** ***** *** *** * ****** ** ** *** ****** ***** ******* ***** ** ************ *********** *** ** * * ** ************ ** ******** ******* ************* ** ** ************ **** ***** ***** ** ********** *** ****** ******** ****** ** ********* ****** ** ****** **** ********** ** ***** ******************** Impressionné par Sophie Wilmès Belga ** ** *** ** ********* ***** **** ****** ** ***** ********** ********* ********* ****** ******** ** ****** ** ****** *** *** ************** *********** ** ******* *** ******* ** **** *** ******* **** *** *********** * ****** *** ******* ** *************** ***** **** ******* **************** ************ ** ***** * *** ******** ** **** *********************** ******* ** ******** ************ ******* ***** * *** ** ******* ** ***** **** *** ******** ***** ********* ***** ***** ***** ** ********* *** ******* ************ ** ** **** ** ******* ******** ** *********** ** ****** **** ******* *** *********** *********** ** ******* *** *** *************** ** ************** **** ********* *** **** ***** *********** ** **** ** ***** *** ******** ***** **** **************** ** **** ***** ** **** ** **** ******** ******* ***** ******************* ************ **** *** ** ****** *** ******** ** ** ********* ********* ************** **** ****** **************** ** *********** ** ****************** ** ******* *** **************** ** **** ***** ******* ** ******* ********** **** ***** ** ******** ************ ******* ********** *** *** ***** *** ****** ******* ***** ****** ** ** *** *** ** ****** *********************