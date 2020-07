La ducasse du 15 août à Havré dans l’incertitude

Le comité organisateur de la ducasse du Grand 15 à Havré maintient pour l’instant l’événement. Il aurait lieu le week-end des 15 et 16 août. Ses responsables n’écartent toutefois pas l’option d’annuler la kermesse et la procession en fonction des consignes des forces de l’ordre et de la Ville de Mons.

