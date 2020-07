Wasmes: les Hells Angels se mobilisent pour la famille touchée par l’incendie

Les Hells Angels, de la région de Charleroi et de Leuze, se mobilisent pour la famille qui a tout perdu dans un incendie à Wasmes, samedi dernier. Donovan et Laura n’étaient pas présents quand le feu a démarré. Le jeune couple et leur petite fille de 4 ans peuvent compter sur l’aide des motards. Un appel aux dons et une cagnotte ont été lancés.