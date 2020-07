Voici les rues et artères où le masque est obligatoire en Wallonie et à Bruxelles!

Primeur

Suite au Conseil National de Sécurité de ce jeudi, plusieurs villes et communes ont décidé d’imposer le port du masque dans certaines de leurs artères très fréquentées. C’est le cas à de nombreux endroits de Wallonie et de Bruxelles. Qu’en est-il dans votre commune ? Voici notre récapitulatif...

C’est le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, qui a été l’un des premiers bourgmestres à l’annoncé jeudi, suite à la réunion du Conseil National de Sécurité : le port du masque obligatoire va être étendu à divers lieux publics à Namur. Sur tout le champ de foire, place du Vieux, place Chanoine Descamps , sur les quais de Sambre, etc.

Bruxelles a également rapidement pris des mesures coercitives en la matière sur trois artères commerciales de la Ville. A savoir le piétonnier, la rue Neuve, et la rue Marie-Christine, à Laeken, a indiqué jeudi soir le bourgmestre Philippe Close.

Liège n’est pas en reste. Le masque est désormais obligatoire dans l’hyper-centre piétonnier. Les contrôles seront d’ailleurs renforcés, en plus des commerces, sur les marchés, les brocantes, les foires, les bâtiments publics et lieux publics fortement fréquentés.

Le port du masque sera enfin obligatoire à partir de samedi dans tout le centre-ville de Charleroi, au sein des zonings commerciaux et sur leurs parkings, lors de tout rassemblement de plus de 15 personnes ainsi que sur toutes les aires et plaines de jeux, annonce jeudi la Ville dans un communiqué.

Qu'en est-il dans votre commune ?

