Ghlin: l’eau brune est due à un décrochage de fer et de manganèse dans l’eau

Suite aux plaintes régulières des Ghlinois, la SWDE a analysé l’eau de l’entité. L’eau brune constatée dans plusieurs habitations vient d’une conduite qui relie le village avec le réservoir de «la grande marmite». À cause de la haute pression, les dépôts de fer et de manganèse de la conduite se décrochent, provoquant la coloration de l’eau. La société wallonne des eaux a réduit la pression du réservoir afin de diminuer la pression dans le réservoir et par conséquent, le décrochage des métaux.

****** ********* ***** ******** ********* ** ***** *** ** ******** ******** ** ****** *** ** ******* ***** ************ ******* ***** ********* ** ******* ********** ** ********* ******** *** **** * ********* *** ********* ** ****** *** ******** * ** **** ***** ** ***** ** **** ** ** ********* ******** *** **** **** ** *********** *** *********** ********** ******* ** ******* *** *** ** ** *********** ** *********** *** ******* *** **** ********** ** ** ******** ******** ************ ** ************ *** ******** ******* ******** ** ******* *** ********* **** ** ****** **** ******* ******* ******** ** ** ********************* ******** ** ************ ** ** ***** ******* ******* ************** ** *** ** ** ********** ************** *** *** ****** ** ** ******** ** ******** ********** *************** ** *********** ****** ******* *** ********** *** ********* ******* ** ******** **** ** ********* ** ***** *** ***** ******* ** ******** ** ******* ******* *** ********** **** *** **************** ******* ******* ******* **** ******** ** ********************** ************ ** ******* ** **** * *** ********* ********** ** *********** **** ********* ***** ************ *** ******* ** ******* ** *** ************* **** ******* * ******** ****************** ******** ** ************* *** ********* ** ******* **** ******** **** ********** ********* ******* ** ********** ** ********** ****** *************** *** ********* ********** ********** ** ** ****** ******* *** ******** ***** *** **** **** ***** ********* ******* ** *** * ********* ** *********** ** ********** ** ** *** **** **************** ************** **************** ***** ********* ** **** * *** *** ****** ** ***** **** **************** ****** ***** *********** ***** ****** ** ******* ******** **** **** ** ****** ********** ******* ******* ** ************* ** ** ****** ******** ** ******* ** ****** ** ******************** ******* ******* ******* ** ** ******* ********* *** ****** *********** ** **** ******* ***** *** ******** *** ****** **** ** ****** *** ********* ******* ********* *********** ** ********* ******** *** **** ** *************