C’est fait, le fédéral va bien céder l’ex-protection civile à la province de Hainaut

Les anciennes chambrées deviendront des salles de classe et de réunion. - H.W.

Cette fois c’est fait, le ministre fédéral Koen Geens vient d’approuver le projet de transformation de l’ancien site de la protection civile porté par la province du Hainaut. Le fédéral va donc céder l’endroit via un bail emphytéotique. Le site servira de centre de formation mais aussi d’opération et de logistique réunissant les polices locales, la police fédérale, les ambulanciers et les pompiers.