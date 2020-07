Le wallaby de la Ferme du hameau, disparu depuis dimanche, se balade dans Liberchies

La Ferme du hameau, auparavant spécialisée dans les stages d’équitation, est devenue cette année pédagogique. En son sein, une multitude d’espèces y sont soignées et permettent aux plus jeunes de découvrir les joies de la campagne. Malheureusement, parmi les nouveaux arrivants, se trouvait une femelle wallaby enceinte qui s’est échappée dimanche dernier. Chloé et son frère Boris sont inquiets et la recherchent activement.

** ***** ** ****** ** ********** *** ******* ** **** ** ****** ** *********** ** **** ********* **** ****** ***** ******* ***** *** ******* ** ***** ************* ******* ******* ** **** *** ****** ****** ** **** ** **** ***** *** ******** ************ *** ****** ** ** **** ********** *** ******** **** ***** ****** ** ****** ********** *** ******* *********** ** **** ********* ****** ********* **** *** ** *** ** ** ********* **** ** ******** *** ****** *** ****** *** ******** ******** ***** ******* ****** ********** *** ******* ***** ** ******* *** ****** ************* **** ** ****** ** ** ****** **************** ********** * **** ** ***** ** ******** ** ******** ******* ** ****** ********** *** ******* ************ ******* **** ***** ** ********** ******* *** ******* ** **** *** ******** **** **** ****** ***** ***************** ******** ******* ************ * ****** *** ** *** ** ***** ****** ***** ** **** *** ** ***** ** ****** *** ******* **** ******** ** ****** ** * ** *** ******* ** *********** **** * ***** ******** ** ** *** ** ******* ****** ** **** ** ***** ** ******** **** **** ***** **** ***** **** ***** ** ** ************* *** *** ******** ****** ***** ************** **** ** ****************** ****** ** *** ****** ********* ***** *** ********** ** ***** ********* *************** ******** ** ****** *** ******** ** ** ** * ***** ******** ** ********* *** *** ******* **** ****** ** **** *** ** **** *** *** ** ****** ******* ** ****** *** *** ***** ** ******* ************ ** ***** *** ******** **** *** ******* ********** ** *** **** ******** ** ************** ** ******* ******* ****** **** ***** ** *** ** *** ******* ************* ************** ********** ***** *** ***** ****** ******* **** ** **** *** ******* *** ** ****** *** ****** ****** **** *** **** ********* *** ********* ** ******** **** ** ******* *** ********** *** ************** ** ******** ************** ** ****** ******* *** **** ********* ** ******* *********** ********* ** ******* ******* ***** ** ****** **** **** ** ** ***** ** ******* ** ******* ** **** **** *********** ** ********** *** ******** **** ** ****** ***** ********* **** ***** *********** ******** *** ****** **** *** ******* ** * ** ** **** ******* *************** *** * ***** ********** *** ****** ** ********** ******* *** ****** *** ****** *** ******** *** ***** *************** ***** *********** ********** *** ***** ********** ************ **** ** **** ***** ******* *** ******* *** ******** ******* ***** *** ******* ************ ****** ******* ****** *************** ******** ******* ********** *** ************ ******************* **** **** ** **** *** ****** ** ** **** ** ** ***** **************** ******** ****** ** ******** ******* ************ **** ** *********** ****** ** **** ******** ***** ** **** ****** ************ *********** ****** ** ***** *** ******* ****** ***** ** ********* ** ******* *** ******** *************** ****** ****** ******* *** ****** **** ****** ********** ** ******* ** ** ******** ***** *** *** ** ** ** ******** ********** *** ********* ** *********** ********* ** ******* ******* **** *** ******** ** **** ********* ****** ** **** *** *** ** ***** ** **** *** ****