Borinage: 73 infractions et 6 retraits de permis rien que pour ce lundi

Malgré les messages de prévention et la présence de radars fixes et mobiles, certains automobilistes demeurent enclins à prendre trop de vitesse… Dans le Borinage, les contrôles radars organisés lundi ont abouti à 73 infractions et à 6 retraits de permis.

