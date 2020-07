Les représentations de Maître Dupond-Moretti, entretemps devenu Garde des Sceaux en France, ne pourront pas avoir lieu. Et ce, en raison de son devoir de réserve et de ses nouvelles responsabilités de ministre en France, explique le Théâtre royal de Mons sur Facebook. Le spectacle était prévu le 29 novembre 2020, et est donc annulé.

