Mons: deux canards intoxiqués ont été sauvés de justesse et remis en liberté

Voilà deux semaines que Trixie, une jeune Montoise, a recueilli deux canards sévèrement intoxiqués dans l’étang, situé non loin de l’allée des Oiseaux à Mons. Une bactérie a en effet touché de nombreux canards et beaucoup en sont morts. La Ville a réagi et a interdit l’accès à l’étang. L’interdiction est encore aujourd’hui d’application. Mais bonne nouvelle: les deux pensionnaires de Trixie ont repris du poil de la bête et ont été relâchés à un autre endroit.