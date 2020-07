Foot (D3): le Manageois Jérémy Dauby reprend du service

La saison 2019-20 a été courte pour tous les footballeurs, mais encore plus pour Jérémy Dauby. L’attaquant manageois s’est blessé lors d’un entraînement au tout début de la campagne précédente. Après une opération et une longue revalidation, il n’a donc pas eu l’occasion de remonter sur un terrain et de renouer avec la compétition.

