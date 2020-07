Liège: des stars viennent en aide à Marianne qui est à la rue avec ses triplés

Ils sont plusieurs à avoir répondu présent à l’appel de l’asbl «Benoît et Michel» qui vient en aide à celles et ceux qui sont à la rue. Witsel a offert une vareuse dédicacée et un ballon signé par le vestiaire de Dortmund, Walthéry des planches originales de Natacha et Cavaleri des livres. Le tout sera vendu aux enchères pour faire grimper la cagnotte destinée à venir en aide à Marianne et à ses triplés.

******* ** ****** **** **** ******* *** *** *** ***** ** ***** ******* ********* ************** ** **** * ******* **** *** *** ** **** ***** *** ******* ********* ****** ** **** *** ** *** ****** ****** ** **** **** *************** ** *************** ************** *** ********** **** ******** **** ***** **** **** ***** **** ************ ********** ******* ****** ** *** **** *** *** *************** ****** ******* ****** ***************** ** **** *** ***** ** ******** * ***** ********* ** *** ******** ** **** *** ** ******* ****** ********** **** * ****** **** *** ******** ** ** **** ************** **** ****** *** **** *** ****** ** ******* ** ******** **** **** *** ***** *********** ****** ******** **** ******** *** **** *** ****** ** ********* **** *** *********** **** *** **** ******* ****** **** ***** **** ** ********* ** ******** ** ******** *** ** *** ** ******** ** ** ******** ******** ** *** ******* *** ******* ** **** ** ******* *** *** ******** ********* **** ** ******** *************** ** ** ******* ** ****** ** ******** ******* ********** ** ******** **** *** ***** ******* ** **** ** ******* *********** ******* ***** ********* * * ** ** ******** *************** ***** ********** *** ******** ** ************** ** ******* *** ***** **** **** ** *********** *** ******* ** **** ** *** ********** *** ******* *** ********* ******* *** *** ****** ************ ** ** *** ** ******** *** ******* **** ************ *** **** ** *** ******* ********** ** ************ **** ********* ** **** *** ******** ** ****** **** ** **** **** ** *** **** *** ********* **** ****** *** ****************** ******* *** *** ******** *************** ** ************** * ** ** ***** ***** ***** ** ***** ***** ** *** ********* ** *** ******** ** ** *** ******** **** ********** ** ** ************* *** ******** **** ** ********* *** ***** *** *********** *** ******** ***** ********* **** ***** ** ******* ****** ******** ****** ** *** ******** **** ** ****** ****** ** ********* ** ***** **** *** *** ******** ** ********* ****** ** ****** ***** ** ***** ****** **** ******* ****************** *** ******* ********** ** ******** ******** ****** * ****** *** ******* ********** ** ****** ***** *** ************ ** ******** **** ************* *** ***** *** ********* *** ********* ****** **** * **** ** **** ** ********* ** ******** **** ******** ** *** ********** ** ********** ** ****** ********* ****** *** ******* ***** *** ********** ** ****** ***** ** ** **** ***** ******** **** *** ** ****** **** ***** ***** ********* ********** ** **** ** ** *********** ************************ * ****** **** ******** ********** ** *** ******** ** ******* **** *** *** ****** ******* *** *********** **** ***** ** ************* *************** ** ****** ********** **** ********* *** ********** ***** *** ************** * ***** ** *** ****** ** ****** ********** ****** *** * ************** ** ****** ** ******* ************ ************ *** ****** ******* *** *** ******** ** *** ******** ********* ***** ******** ** ******** *** ** *** ****** ** **** ** *********************** ******** ****** ******* ****** «A terme, nous aimerions acheter un terrain pour y installer des containers» ** ***** ********* ******** ** *** ******** ** ******* ** ******** ***** ** ** *** ** ** ****** ** **** ** ***** **** ** ** *** ***** ** **** * ** **** ***** ** ***** ******* ** ****** *********** ** ****** **** ***** ** **** ********* ************* *** ******* ** ****** *********** ** ******* *** **** ********* ********* *** ********* *********** ** **** ************************** **** ********* **** *** *** ****** ****** ******** *********** ** ***** ** ** ******** **** ** *** ****** ** **** *** ****** *** ******** ***** ***** *** ********* ***** ********* ** *** ******** ********* ** ******** ******** ** ** ********** ** **** **** *** ********* ** ******* *** ****** ** ******* ****** ******** **** ********* ******** *** ******** **** *********************