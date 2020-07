Wasmes: Donovan et Laura ont tout perdu dans l’incendie de leur maison (vidéo)

Donovan et Laura se retrouvent sans rien. Un incendie a ravagé la maison qu’ils occupaient depuis bientôt un an, ce samedi. Laura, qui doit accoucher au mois de février, n’a plus aucun vêtement, son compagnon et sa fille de 4 ans non plus. Un appel aux dons est lancé pour des vêtements mais aussi pour des meubles. Le couple vient d’obtenir un logement de transit.