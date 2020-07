Sirault: Le domaine des Aulnoyes a rouvert ses portes en présence de David Jeanmotte

Photos et vidéo Marcello Coda

Ce dimanche après-midi, il y avait de l’ambiance à la rue Emile Vandervelde et plus exactement aux étangs de pêches. Ils sont officiellement rouverts après la période de confinement, mais aussi après être restés une dizaine d’années sans aucune activité. Un jeune flénusien a racheté ce lieu-dit «Domaine des Aulnoyes». Pour lui, tout n’a pas été facile. En effet, après seulement quelques semaines d’exploitation à plein régime, il avait dû fermer ses portes à cause de la crise sanitaire.