Mons-Borinage: Monsieur Patoche a plusieurs tours dans son chapeau!

Patrick Demarbaix et son bel orgue de barbarie. - M.CODA.

P atrick Demarbaix, alias Monsieur Patoche, joue notamment de l’orgue de barbarie. Il fait des tours de magie, fabrique et anime des spectacles de marionnette, chante et est aussi ventriloque. En cette période de crise sanitaire et économique, il espère pouvoir reprendre petit à petit sa passion.