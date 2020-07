Deux députés de Mons-Borinage dans la commission covid-19

La socialiste Joëlle Kapompole et l’écolo Manu Disabato font partie de la commission spéciale covid-19 chargée d’examiner la gestion de la crise sanitaire. Ils débuteront leurs travaux fin août. Le but: analyser ce qu’il s’est passé et en tirer les leçons pour mieux gérer les choses si une deuxième vague apparaît.

