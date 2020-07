La ville va mettre à disposition la salle Calva pour la seconde sess’ des étudiants

Bonne nouvelle pour les étudiants montois: la ville a décidé de mettre à leur disposition la salle Calva, afin qu’ils puissent préparer leur deuxième session le plus sereinement possible. Evidemment, il ne sera pas possible d’accueillir l’ensemble des étudiants. La ville entamera des discussions avec les différentes écoles pour résoudre le problème.

