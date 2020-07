Mons: Nadège d’Infrabel sera mise à l’honneur au Palais royal ce 21 juillet

Nadège a confectionné des masques pour ses collègues et ses proches. - C.M

Nadège Ansiaux est agent de maintenance spécialisée chez Infrabel. Pendant la crise sanitaire, elle n’a pas compté ses heures et a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité pour ses collègues. À ses heures perdues, Nadège a également confectionné quelque 300 masques pour ses collègues et ses proches. Elle sera reçue ce 21 juillet au Palais royal.