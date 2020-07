Collision entre un camion et une voiture sur la route Industrielle d’Obourg

Une collision entre un camion et une voiture a eu lieu à hauteur de la route Industrielle, à Obourg, non loin de la cimenterie. Pompiers et policiers sont intervenus ce jeudi en fin de matinée.

