Le gaz hilarant ne fait plus rire la police boraine

Les communes appartenant à la zone de police boraine sont en train d’adopter l’une après l’autre une nouvelle ordonnance de police qui n’interdit pas, mais qui restreint fortement la vente et l’usage de cartouches de protoxyde d’azote. Et pourtant, cette substance n’a rien d’illégal… La commissaire Sylvie Auquière nous explique pourquoi et comment la police boraine traque le gaz hilarant.