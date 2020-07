Des itinéraires cyclistes marqués au sol dans les rues de Quaregnon et de Wasmuël

De nombreuses rues de Quaregnon et de Wasmuël vont être équipées d’un marquage au sol et de panneaux directionnels destinés aux cyclistes. Objectif: indiquer les meilleurs itinéraires reliant à vélo les RAVeL et les grands axes au centre et à la gare. La commune va consacrer plus de 70.000€ à ces aménagements.

** ******* ******** ** ********* * ********* ***** **** **************** **************** ********* ************** **** *************** *** ********* ******* ******* *** ***** ****** *** *** ********** ********* *** ********* *** ********* *** **** **** ******** ********** ********* ** ****** **************** ** ********* ** ************** ** ********** ******** ** **** *** ********** *** ** ****** ****** ********** **** ** ********* ****** *** ****** ************ ****** ** ****** ** ***** ** *** **** *** ******* ** ********* ** ** ******** ** ** ** ***** ********** ****** ****** *************** *** ***** ** ******* *** ******** ***** ***** ** ****** ****** ********* ************ ********** ** ****** *********** ** * **** *** *** *************** ********* *************************** ******** ** *** *** ****** ********* ******** ** ************ ** **** ** ******** ************** *** ************ ***** ********** ******* ** ** ***** ** ******* *** ** *********** ** ** ****** ** ******* ** ******* ** ********** ******* *** ********* **** ** ****** ** ********* *** *** **** ********* ******* ******** ** ******* ********* ** ******** ** ****** ** *** ****** ****** **** ** ******* ******* **** ** ****** ** ****** *** ** ******* ** ***** **** ** ** **** *** ** *** **** ****** ** ** ****** ** ** ***** ***** ** ********* ** ************** ** ** **** ** ******* *** ** ****** ** ********** ** **** ** ** ********* ** ************** *** ** *** ** ********** ****** ** *** ***** **** ** ****** **** ** *** ******* ******* **** ** ****** *** ** ******* ** ******* ************ ***** ** ***** ** ******** **** ** ***** *** **** *** ********* ** ** ********* ********** **** ***** ** ** *** **** ************* ** ******* ** ******* ************