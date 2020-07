Mons: des cendriers pour récolter et recycler les mégots

C’est un geste que l’on fait machinalement sans penser aux conséquences: jeter son mégot de cigarette à terre. Mais ce mégot qui terminera sans doute dans l’égout, puis dans les cours d’eau et enfin dans la mer, peut polluer plus de 500 litres d’eau! La Ville de Mons a établi une convention avec l’asbl Még’Ocean pour collecter et recycler les mégots.

