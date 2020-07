Le baron Duesberg creuse sa propre tombe dans le jardin de son musée à Mons

L’inhumation en propriété privée est un droit très exceptionnel. Le baron François Duesberg et son épouse Betty ont émis ce souhait il y a plus d’une vingtaine d’années. Leur demande a été acceptée et leur sépulture va être installée ce jeudi dans le jardin du musée François Duesberg au square Roosevelt à Mons. Une grue va d’ailleurs prendre place dans la rue de la Houssière afin de transborder les dalles du monument funéraire dans l’enceinte de l’établissement.

** ****** ********* ******** *** ****** ** **** ******** ** ******* ******** ******************* *** * ****** ** ***** ******** **** ******** ** *********** ***** ********* ****** *** ******** ****** ** ********** ** ***** ******** ***** *** ******* *** ********* *** ********* ******** ******* **** *** ***** ** ***** ** ******* ******** **** ** ***** ****** ** ***** ** ******** ** ** ****** ********** ** ***** ********* ******** ** ** ****** *** ******** *** ********* ** ********** ****** **** ** ******** ******* **** ********** ** ****** ********* ** ******* ** ****** ** ******* **** ** ****** ** ****** *** ****** *** ********* ****** ** ** ******** ************ ********** ** ***** ********** ******** ** ** ********** *** **** ** ******* ****************** ********** ** ***** ********* ***************** ****** ***** ***** ** ***** ** ******* ** *********** *** ******* ******* ****** *********** ** ************* ******* ************** ********** ********** **** *** ********** *************** ** ******* *********** ********* ** ****** ********* ** ******** ** ******* ** ***** **** ****** **** ** ********* ** ****** *** *** ******* ** ********* ************* ** ******** **** ***** ** ******* ************** ***** **** ** ******* ********* **** ******** ** ***** ** ******* *************** *** ******** **** ****** ** ******* **** ** ******* ** **** *********** ** ******* ** ****** ** ***** ** ** ** ******** ** **** ****** ****** *** ******* *** ******* ** ***** ** ********** ************ *** ******* ****** ** ******** *********** *** **** **** ********** **** ************ **** ** *** ** ** ********** ** ******** ** *** *********** **** ** ***** ****** ** ******* ************** ****** *** ********************** ********* ******** ***** ** ** *** ** ********** **** ********** **** ************ **** ******* ****** ** *** ***** *** *** ****** ** ** ************ ********** *********** ** ******** *********** ********** **** **** ** ******** **** ** **** ** **************** ********* ** ***** ** ** **** ********** ******* ** **** *********** ******* ** ***** ** * **** *** ****** ** ****** ** ******** ** ******* *** ******** ** *** ***** ***** ******* ***** ** ****** *********** ** ************ **** ***** ****** ** ** ******** ** ******** ***** **** ***** *************** ** ****** *** ****** ****** *** *** ******* ********* ** ** ********** ***** *** ******** ****** ******* *** ********* ******* ***** *** ** ****** ** ******** ** ************** ************* *** ** **** **** ** ******* **** ***** *** ***** *** **** ** **************** ** **** **** ******* *********** ****** *** ******* *** ** ****** *** ******* *** ****** ********* **** ************ ** ***** ******** **** *** ******* **** *** ** ********* ******* **** ***** ** ** *********** ************** ** *** ******* ** * ************ **** ** ** ****** *** ***** ***** ** ** ********* ** ***** ********** ******* *** ** *** ******* ********* ******* *********** ** **** ********* ********* La rue du Musée François Duesberg sera inaugurée en août ** ***** ********* ******** ** ** ******** *** ********* ** **************** ** ** ****** ********** **** ** ***** ****** ** *** ******* ** ** ***** *** ** ******* ** **** ******** ** *********** ** ****** ********* **************** ******** *** ** ***** ** ** ***** ** ***** *** ************ ** ********** ** ******** ****** ** **** ********** *********** ******* ** ****** ********* **** ******************** ******** ********* ******** ************* ** ** ******** ** ******** ** ******** *** *** ** *** ** ** ********** ** ** *** ** ********* ****** ** ************ ****** ******** **** ** ***** ** ******** ***** ** ****** ******* **** ** **** *** ******* ** ******** ********* ******* ** ** *** ** ***** ** ******** *** ** **** *** ********* ** ****** ** *** ***** ******** ****** ******* ******* ******* ***** ***** ** *** ** ********** ** ****** ** ** ******* ** * **** ** * ******** ** ****** ************** *** *** ****** ********* ** ***** ************************* ** ***** ** **** ***** ******** ** ****** ********** ** ******** ** ********** ***** ******* ** ****** ********* **** ************ ** ********* ****** *** ****** *********